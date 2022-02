CONCERT – PAULINE CROZE Yutz Yutz Catégories d’évènement: Moselle

Yutz Moselle 9.5 EUR Elle a 24 ans quand elle est révélée aux Transmusicales de Rennes. L’année suivante sera l’année Pauline Croze : elle remporte le prix Sacem au tremplin du festival Chorus puis se produit en première partie de Miossec, M, Bernard Lavilliers, Lhasa ou Cali. Du beau monde. En 2005, elle sort son 1er album, simplement intitulé « Pauline Croze ». Il est disque d’or. Pauline est nommée aux Victoires de la musique et enchaîne une tournée d’un an et demi qui passe par La Cigale et l’Olympia. Son 5e album “Après les heures grises” sortira en octobre 2021. Autant dire que le nom de Pauline Croze est sur toutes les lèvres et dans toutes les oreilles. culture@mairie-yutz.fr +33 3 82 52 31 10 https://www.bestien.ville-yutz.fr/2021/08/16/pauline-croze/ Salle Bestien

