Concert PAULINE CROZE Beauvais, 3 mars 2022, Beauvais.

Concert PAULINE CROZE Beauvais

2022-03-03 – 2022-03-03

Beauvais Oise Beauvais

ASCA, L’Ouvre-Boîte, Beauvais

Tarifs :

18 € : Tarif Plein

10 € : avec le PASS 3 CONCERTS

8 € : Tarif réduit 1 (groupes de plus de 10 personnes, associations, CE, partenaires sociaux, abonnés GAM, Lune des Pirates et Théâtre du Beauvaisis)

5 € : Tarif réduit 2 (- 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA)

Infos/billetterie : https://www.asca-asso.com/liste…/2021-2022/pauline-croze/

PAULINE CROZE

Pauline Croze revient le 8 octobre nous dévoiler son 5° album, « Après les heures grises », une aventure plus personnelle que jamais.

La chanteuse affiche le calme et le soulagement propres aux artistes qui ont suivi leur intuition et leur audace.

« J’ai eu l’ambition de préparer un album très personnel, alliant mes goûts plus axés sur le groove et lesnouvelles musiques dites « urbaines » que sur la chanson traditionnelle.

Mon style musical sans frontières qui serpente entre les modes, façonné avec ce qui me plaît dans les sons d’aujourd’hui, surprend et enthousiasme déjà. »

Dans un style plus moderne et animé, elle triomphe de cette nouvelle spontanéité pour s’attaquer avec distance et ironie aux tremblements du monde contemporain.

asca@asca-asso.com +33 3 30 34 41 03 https://www.asca-asso.com/

Beauvais

