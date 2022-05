Concert pauline Croze Beaune, 14 mai 2022, Beaune.

Concert pauline Croze La Lanterne Magique 19 rue Poterne Beaune

2022-05-14 – 2022-05-14 La Lanterne Magique 19 rue Poterne

Beaune Côte-d’Or

Pauline Croze revient avec « Après les heures grises », son 6ème album. Solaire et passionné, ce dernier serpente

entre les modes et sonne comme le juste équilibre entre le charme de ses premiers pas et une pop d’époque, où la chanson se mêle aux syncopes

urbaines. Un album composé entre les confinements, entre légèreté et autoanalyse, autant avec les formes qu’avec les double-sens. Dans un style audacieux, intuitif, elle s’attaque avec distance et ironie aux tremblements du monde contemporain.

La Lanterne Magique 19 rue Poterne Beaune

