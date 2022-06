Concert – Paul Kuentz « Classiques favoris » Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Concert – Paul Kuentz « Classiques favoris »
Moëlan-sur-Mer, 29 juillet 2022

Chapelle Saint-Philibert
Place Lindenfels
Moëlan-sur-Mer
Finistère

2022-07-29 – 2022-07-29

Place Lindenfels Chapelle Saint-Philibert

Moëlan-sur-Mer

Finistère Moëlan-sur-Mer Deux Ave Maria : Caccini – Gounod

Vivaldi : Ctos pour 2 et 4 violons de l' »Estro Armonico »

Bach : Cantate 82 « Ich habe genug » Polonaise – Menuet et Badinerie (suite en si)

