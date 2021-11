CONCERT-PATRIK EWEN Le Cloître-Saint-Thégonnec, 12 décembre 2021, Le Cloître-Saint-Thégonnec.

CONCERT-PATRIK EWEN Le Cloître-Saint-Thégonnec

2021-12-12 15:00:00 – 2021-12-12 17:00:00

Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère Le Cloître-Saint-Thégonnec

Musicien et chanteur de folksong, le crin blanchi par l’âge, Patrik Ewen s’est aventuré et perdu un jour dans les plis de la brume sur ses terres des Monts d’Arrée, très loin là-bas dans l’Ouest sauvage du monde où selon la tradition s’ouvrent les portes de l’autre monde des Celtes !Depuis, il raconte et il chante son pays, les gens qui l’habitent et leur histoire. A chaque rencontre, Patrik nous propose une galerie de portraits de personnages truculents , émouvants. Violon, accordéon, guitare. On écoute, on rit, on est ému…, et on chante !

En première partie, la chorale des Voix du Cragou (chorale du Cloître St Thégonnec) montera sur scène pour la première fois pour quelques chansons.

Après-midi festive avec crêpes et buvette.

associationsourisnoire@gmail.com +33 6 16 34 36 97

Le Cloître-Saint-Thégonnec

