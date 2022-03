CONCERT PATRICK RIOLLET JAZZ BAND Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: Moselle

2022-05-14

Roussy-le-Village Moselle Roussy-le-Village Du jazz au classique, de funky en latino, des envolées du jazz-rock, des ballades mélancoliques aux improvisations débridées de la fusion, c’est ce que propose le groupe Patrick Riollet Jazz Band. Créé en 2013, le groupe s’est produit dans de nombreux festivals, salles de concert et de musiques actuelles, clubs de jazz et jouera les compositions de Patrick Riollet.

L’acquisition d’un billet d’entrée avec pré-inscription en mairie, deux formules :

*Acquisition d’un billet pour un concert (10€ en prévente en mairie (6€ pour les moins de 12 ans) et 12€ le soir du concert).

*Abonnement avec place réservée à l’ensemble des concerts, y compris au concert de Noël (40€). roussy.le.village@wanadoo.fr +33 3 82 83 02 02 https://www.facebook.com/RoussyLeVillage rue des Trois Fontaines Nouvelle salle communale Roussy-le-Village

