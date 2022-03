Concert : Patrick Fiori – version originale Guebwiller, 28 juin 2022, Guebwiller.

Concert : Patrick Fiori – version originale Guebwiller

2022-06-28 20:30:00 – 2022-06-28 23:00:00

Guebwiller Haut-Rhin

EUR Patrick Fiori fait partie des chanteurs français incontournables qui aime se lancer sans cesse de nouveaux défis. Aujourd’hui, Patrick a eu envie pour quelques dates de proposer des concerts dans des lieux, où il n’a pas l’habitude de faire des spectacles : des églises et des cathédrales. “Quand je quittais l’école, je passais souvent par l’église avant de rentrer. Déjà pour me couper du bruit, être au calme, m’isoler, et y trouver une certaine sérénité… Pour moi l’église, ce n’était mon refuge…Et devant chaque statut, je profitais de cette résonance naturelle pour pousser ma voix…Je testais mes cordes vocales. C’est l’un des endroits, avec les cages d’escaliers où j’ai appris à être chanteur! Alors quelques années plus tard quand on m’a choisi pour la comédie musicale Notre Dame de Paris, je me suis dit que ça m’avait porté bonheur ! » PATRICK FIORI entame aujourd’hui en toute simplicité et sincérité une tournée en Eglises et Cathédrales avec des titres de son répertoire adaptés aux églises, chants arméniens, chants corses, titres de la comédie musicale Notre Dame de Paris.

Billets en vente à l’office de tourisme. 44€.

Guebwiller

