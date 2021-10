Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Concert Patrick Bruel en acoustique Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Concert Patrick Bruel en acoustique Montélimar, 10 novembre 2021, Montélimar. Concert Patrick Bruel en acoustique 2021-11-10 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-10 Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789

Montélimar Drôme EUR 49 Patrick Bruel sera sur la scène du Palais des Congrès Charles Aznavour de Montélimar le 10 novembre 2021. +33 4 76 67 00 84 https://www.montelimar-tourisme.com/pratique/billetterie/ dernière mise à jour : 2021-09-28 par

