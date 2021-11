Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Concert : Patrick Bruel en acoustique Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Concert : Patrick Bruel en acoustique Le Havre, 11 décembre 2021, Le Havre. Concert : Patrick Bruel en acoustique Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre

2021-12-11 20:00:00 – 2021-12-11 Carré des Docks 64 Quai de la Réunion

Le Havre Seine-Maritime “Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes StandUp@Home pendant cette période si étrange…

À moi de venir vers vous pour un moment acoustique, en plus petit comité.

Partage, rires, chansons, et surtout l’émotion de se retrouver. À tout à l’heure… Musicalement, Patrick” Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre

