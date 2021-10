Deauville Deauville Calvados, Deauville Concert : Patrick Bruel en acoustique Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Concert : Patrick Bruel en acoustique Deauville, 12 mars 2022, Deauville. Concert : Patrick Bruel en acoustique Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville

2022-03-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-12 Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière

Deauville Calvados Deauville Après un démarrage triomphal, la tournée acoustique de Patrick Bruel joue les prolongations au printemps 2022.

“Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes StandUp@Home pendant cette période si étrange… A moi de venir vers vous pour un moment acoustique, en plus petit comité. Partage, rires, chansons, et surtout l’émotion de se retrouver. A tout à l’heure… Musicalement” Patrick Après un démarrage triomphal, la tournée acoustique de Patrick Bruel joue les prolongations au printemps 2022.

“Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes StandUp@Home pendant cette période si étrange… A moi de venir vers… contact@congres-deauville.com +33 2 31 14 14 74 https://www.congres-deauville.com/ Après un démarrage triomphal, la tournée acoustique de Patrick Bruel joue les prolongations au printemps 2022.

“Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes StandUp@Home pendant cette période si étrange… A moi de venir vers vous pour un moment acoustique, en plus petit comité. Partage, rires, chansons, et surtout l’émotion de se retrouver. A tout à l’heure… Musicalement” Patrick Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville

dernière mise à jour : 2021-10-25 par OT SPL Deauville

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Ville Deauville lieuville Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville