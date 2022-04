Concert “Patrice Hubert” au Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Comberanche-et-Épeluche Catégories d’évènement: COMBERANCHE ET EPELUCHE

Samedi soir, encore une soirée originale avec Patrice Hubert qui vous propose une balade musicale à travers la chanson française de 1941 à nos jours Trenet, Brassens, Aznavour, Sardou, Souchon, Cabrel, Gainsbourg, Telephone, etc …! Dès Ouverture du bar à 19h – 19h45 Concert – 21h Repas "Enchaud" sur réservation

+33 6 26 77 44 76

