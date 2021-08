Saint martin sur ocre Eglise de Saint Martin sur Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Concert Patrice FONTANAROSA et Gersende MONDANI, Duo de violons Eglise de Saint Martin sur Ocre Saint martin sur ocre Catégorie d’évènement: Saint-Martin-sur-Ocre

Concert Patrice FONTANAROSA et Gersende MONDANI, Duo de violons Eglise de Saint Martin sur Ocre, 29 août 2021, Saint martin sur ocre. Concert Patrice FONTANAROSA et Gersende MONDANI, Duo de violons

Eglise de Saint Martin sur Ocre, le dimanche 29 août à 17:00

Pass sanitaire ou test antagonique, port du masque, obligatoires Concert Patrice FONTANAROSA et Gersende MONDANI, Duo de violons à l’église de Saint Martin sur Ocre Sur réservation sur le site web ou à l Office de Tourisme de Gien Tarif entrée : tarif plein 12 e… Eglise de Saint Martin sur Ocre Eglise de Saint Martin sur Ocre, Saint martin sur ocre Saint martin sur ocre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T17:00:00 2021-08-29T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Martin-sur-Ocre Autres Lieu Eglise de Saint Martin sur Ocre Adresse Eglise de Saint Martin sur Ocre, Saint martin sur ocre Ville Saint martin sur ocre lieuville Eglise de Saint Martin sur Ocre Saint martin sur ocre