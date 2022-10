CONCERT- PATAS & VINS – LE BISTROT B Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hrault

CONCERT- PATAS & VINS – LE BISTROT B Béziers, 29 octobre 2022, Béziers. CONCERT- PATAS & VINS – LE BISTROT B

Centre Commercial Bonnaval 48 Rue Gerry Roufs Béziers Hrault

2022-10-29 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-29 23:00:00 23:00:00 Béziers

Hrault Rendez-vous au Bistrot B pour une soirée concert, tapas et vins de la région.

Animation musicale byDuo Non Stop et Kompas Allegre.

Réservation conseillée. Rendez-vous au Bistrot B pour la fiesta du mois. +33 4 99 43 02 45 bistrot b

Béziers

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hrault Autres Lieu Béziers Adresse Centre Commercial Bonnaval 48 Rue Gerry Roufs Béziers Hrault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hrault

Béziers Béziers Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

CONCERT- PATAS & VINS – LE BISTROT B Béziers 2022-10-29 was last modified: by CONCERT- PATAS & VINS – LE BISTROT B Béziers Béziers 29 octobre 2022 Béziers Centre Commercial Bonnaval 48 Rue Gerry Roufs Béziers Hrault Hrault

Béziers Hrault