Santi Balcones est un artiste originaire d’Argentine. Patou est une artiste originaire du Congo Brazzaville. Imaginez le mélange des saveurs, des couleurs et des sonorités ! Au travers de compositions originales et de reprises arrangées, ce duo va vous faire voyager dans les trois continents. Au programme, Santi Balcones et ses chansons tantôt latines, tantôt reggae et rock puis, Patou, dans une ambiance à la fois Afro reggae et folk. De quoi passer une bonne soirée en famille ou entre amis.

Réservation obligatoire. Restauration légère à partir de 19h.

