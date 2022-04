CONCERT PAT Y PICOS Eglise Saint Martin Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

CONCERT PAT Y PICOS Eglise Saint Martin Vic en Bigorre, 9 avril 2022, Vic-en-Bigorre. CONCERT PAT Y PICOS

Eglise Saint Martin Vic en Bigorre, le samedi 9 avril à 17:00 Libre participation

Ce concert est organisé par l’association”Orgue et Culture à Vic en Bigorre .L’OCVB oeuvre depuis quatre ans pour la restauration de l’orgue. Eglise Saint Martin Vic en Bigorre Vic en Bigorre 65500 Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Eglise Saint Martin Vic en Bigorre Adresse Vic en Bigorre 65500 Ville Vic-en-Bigorre lieuville Eglise Saint Martin Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Eglise Saint Martin Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-en-bigorre/

CONCERT PAT Y PICOS Eglise Saint Martin Vic en Bigorre 2022-04-09 was last modified: by CONCERT PAT Y PICOS Eglise Saint Martin Vic en Bigorre Eglise Saint Martin Vic en Bigorre 9 avril 2022 Eglise Saint Martin Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées