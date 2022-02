Concert : Pat O’May Luxeuil-les-Bains, 24 février 2022, Luxeuil-les-Bains.

Concert : Pat O’May Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

2022-02-24 – 2022-02-24 Espace Molière 16 Rue des Thermes

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Welcome To A New World !

L’invitation est lancée, n’hésitez pas à rejoindre l’univers de ce nouveau concept à la croisée des chemins entre Matrix et Tommy des Who. Retrouvez la fantastique histoire de « No Face », ce personnage à la recherche de tous les sens qu’il a perdus. Seul, il cherche des réponses à ses questions et mènera un parcours initiatique qui va lui permettre de comprendre comment il s’est enfermé dans ses peurs, abandonnant son libre arbitre à la quiétude d’une vie sans histoire. Welcome To A new World c’est l’album et le concert portés par Pat O’May, un artiste généreux, habité, qui va nous entraîner dans son univers Rock aux accents pluriels. Toujours incroyablement inventif et sincère, il explose les scènes dans l’énergie, faisant corps avec sa guitare, entouré de ses musiciens avec lesquels il partage la scène dans la plus grande complicité.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20 https://www.marilu.fr/

