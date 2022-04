Concert – Pastazik Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier Doubs Après 2 ans de confinement musical, Pastazik revient avec des musiciens talentueux : Anapath, Papa Style et Gabriel qui feront de cette soirée LA soirée de l’année !

Venez nombreux.

Billetterie en vente à la MJC des Capucins.

