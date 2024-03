CONCERT PASSO CANSOUN Latoue, samedi 6 avril 2024.

Une traversée des Pyrénées en chansons. Du Pays Basque à la Catalogne en passant par le Béarn ,le Comminges, le Val d’Aran, l’Aude, pour finir sur les pentes du Canigou et des Albères.

Raconter avec un brin de nostalgie « le temps d’avant » qui rythmait les saisons.

« Pyrénées terre d’asile, Pyrénées terre d’exil »

Fredonner de vieilles chansons, comme Beth Céu de Pau, chantées par les anciens, et raconter le temps qui passe.

Vos guides pour cette traversée des Pyrénées en chansons

Marcel Canal Chant et guitare

Eric Fourcadet chant-guitare et piano

Fabien Quiriguetti accordéon

André Magnoac contrebasse 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

SALLE DES FÊTES

Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie lacunapa.assoc@gmail.com

