CONCERT PASSION SELON SAINT JEAN JEAN SEBASTIEN BACH CATHEDRALE SAINT ANDRE, 26 mars 2023, BORDEAUX. CONCERT PASSION SELON SAINT JEAN JEAN SEBASTIEN BACH CATHEDRALE SAINT ANDRE. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 16:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Avec l’Ensemble Vocal d’Aquitaine Chœur Symphonique Polifonia Orchestre Aquitaine-Hauts de Garonne Benoît Porcherot, ténor, Évangéliste René Ramos Premier, basse, Jésus Camille Souquère, soprano (airs et Magd) Gaelle Malada, alto (airs) Mitesh Khatri, ténor (airs) Jaroslaw Kitala, basse (airs et Pilate) Damien Sardet, direction. Parking à proximité Trams à proximité Accès PMR Votre billet est ici CATHEDRALE SAINT ANDRE BORDEAUX Place Pey Berland Gironde Gratuit pour les moins de 12 an(s) Avec l’Ensemble Vocal d’Aquitaine Chœur Symphonique Polifonia Orchestre Aquitaine-Hauts de Garonne Benoît Porcherot, ténor, Évangéliste René Ramos Premier, basse, Jésus Camille Souquère, soprano (airs et Magd) Gaelle Malada, alto (airs) Mitesh Khatri, ténor (airs) Jaroslaw Kitala, basse (airs et Pilate) Damien Sardet, direction. Parking à proximité Trams à proximité Accès PMR .31.9 EUR31.9. Votre billet est ici

