Concert : Pasiones de España, Siglo de Oro Les Salons, 22 mai 2022, Genève.

Concert : Pasiones de España, Siglo de Oro

Les Salons, le dimanche 22 mai à 17:00

Le programme se situe dans ce que l’on appelle le siècle d’Or Espagnol, une période de grande splendeur artistique et littéraire en Espagne, qui a duré plus d’un siècle. On démarque cette période entre l’année 1492 et la fin du XVIIe siècle. Villancicos, chansons et fantasías constituent la première partie du programme, où la voix de Mariana Flores est accompagnée par une vihuela, ainsi que dans des versions solistiques pour vihuela. Des compositeurs emblématiques du XVIe siècle tels que Luys de Narváez, Alonso Mudarra et Luys Milán nous offrent des pièces instrumentales ainsi que des versions mises en tablature de chansons de Josquin ou d’Arcadelt avec son célèbre « Il bianco e dolce cigno ». Dès le XVIIe siècle, les « tons humains » constituent le genre emblématique de la musique profane, sous la forme d’un chant strophique. La deuxième partie du programme est dédiée aux tonos humanos de José Marín (1619-1699) qui figurent parmi les plus belles pages de musique vocale profane du XVIIe siècle espagnol. Chanteur et compositeur espagnol, Marín est l’un des personnages les plus étonnants, fascinants et ambigus parmi les artistes espagnols du XVIIe siècle. D’une longévité étonnante, ordonné à Rome en 1644, il entra à la chapelle du Monastère de La Encarnación de Madrid en tant que ténor. Accusé de vol en 1654 et d’assassinat en 1656, il fut arrêté, torturé, sécularisé et emprisonné. La cour de Madrid (véritable « cour des miracles » sous les Habsbourg) était habituée à ce type de frasques et n’en a pas tenu rigueur à ce chanteur exceptionnel. Elle l’accueillit plus tard « repenti » après quelques années d’exil et un pèlerinage. Il mena jusqu’à sa mort le 8 mars 1699 une vie exemplaire. Difficile d’imaginer l’épopée flamboyante et romanesque de ce compositeur tant la sérénité de ses chansons ou tonos sont d’une richesse mélodique étonnante, et l’accompagnement de guitare d’une variété rythmique remarquable. [Reservation vivement conseillée](https://acma.ch/new/wordpress/reservations/)

De 10.- à 30.-

Concert : Pasiones de España, Siglo de Oro avec Mariana Flores, soprano et Monica Pustilnik, théorbe et luth. Au Théâtre Les Salons de Genève le 22 mai à 17h00.

Les Salons Rue Jean-François-BARTHOLONI 6, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T18:15:00