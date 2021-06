Concert Pascal ROD Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, 13 novembre 2021-13 novembre 2021, Bourpeuil.

Concert Pascal ROD

Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, le samedi 13 novembre à 20:30

Compositeur pour Marc Lavoine, Jane Birkin et Gérard Darmon, guitariste pour La Grande Sophie, Keren Ann, Calogero et bien d’autres, Pascal Rod chante les thèmes qu’on ne peut défendre et incarner que soi-même. La vie a déroulé son lot de joies mais aussi de drame, ”Non jamais seul” la perte et l’absence de l’enfant, ”Et tu as-tu…” le silence du grand-père, ”Au marché des enfants rouge” la parenthèse qui aide, ”Mon village” et “Sain et sauf” l’autre vie, loin de l’urbanité, loin du tumulte et la nature comme refuge et sa découverte du monde rural, Pascal môme des banlieues parisiennes… Tarif 8€ et 5€ (demandeur d’emploi, étudiants, adhérents MJC & < 16 ans) Concert programmé par la MJC Champ Libre et La Boulit’, Scène Culturelle de Proximité soutenue par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le Département de la Vienne. Tarif 8€ et 5€ (demandeur d’emploi, étudiants, adhérents MJC & < 16 ans) Chanson française Salle des Fêtes L'Isle Jourdain L'Isle Jourdain 86 Bourpeuil Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:00:00