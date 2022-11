Concert – « Pas Sage » Havernas, 6 avril 2023, Havernas.

Concert – « Pas Sage »

Havernas Somme

2023-04-06 – 2023-04-06

Havernas

Somme

Havernas

« Pas Sage », David Catel Trio

Jeudi 6 avril à 20h30 – Salle multi-activités Jacques Vimeux d’Havernas

Concert Tout public / Durée : 1h15

Bienvenue dans le « Pas-Sage » du David C. Trio ! Sur des compositions du pianiste David Catel, le Trio, composé de Fabrice Leroy à la contrebasse et de Laurent Houziaux à la batterie, vous emmène vers des contrées romantiques aux colorations acidulées et pastelles. Une contrebasse, un piano et une batterie s’entremêlent langoureusement pour mettre tous vos sens en émoi. Ames sensibles, ne surtout pas s’abstenir !

CONTACT & RESERVATIONS

Réservation conseillée au 03.22.39.40.48 ou par mail (h.parent@nievresomme.fr)

Tarif 8€ / Tarif réduit* 5€ / Tarif spécial** 2.50€

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Cie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

« Pas Sage », David Catel Trio

Jeudi 6 avril à 20h30 – Salle multi-activités Jacques Vimeux d’Havernas

Concert Tout public / Durée : 1h15

Bienvenue dans le « Pas-Sage » du David C. Trio ! Sur des compositions du pianiste David Catel, le Trio, composé de Fabrice Leroy à la contrebasse et de Laurent Houziaux à la batterie, vous emmène vers des contrées romantiques aux colorations acidulées et pastelles. Une contrebasse, un piano et une batterie s’entremêlent langoureusement pour mettre tous vos sens en émoi. Ames sensibles, ne surtout pas s’abstenir !

CONTACT & RESERVATIONS

Réservation conseillée au 03.22.39.40.48 ou par mail (h.parent@nievresomme.fr)

Tarif 8€ / Tarif réduit* 5€ / Tarif spécial** 2.50€

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Cie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

Havernas

dernière mise à jour : 2022-11-17 par