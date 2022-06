Concert : Pas d’Nom pas d’Maison, 4 août 2022, .

Concert : Pas d’Nom pas d’Maison



2022-08-04 20:30:00 – 2022-08-04 22:30:00

Depuis 20 ans, le collectif Pas d’Nom Pas d’Maison revisite un répertoire de chants et musiques d’Europe de l’Est aux sonorités tsigane, balkanique, turque ou macédonienne. Une des singularités de cet ensemble de 7 à 25 musicien.nes est d’offrir au public une « tranche de rire » et une « pinte de vie ». Une musique métissée et entraînante qui fait se croiser ballade irlandaise, swing, musette, klezmer, pop et blagues musicales en tout genre.

Le collectif s’élancera cet été pour une tournée à vélo, reliant le Mont-Saint-Michel à Morlaix. Durant ce périple, il prévoit une halte au Château du Guildo pour donner vie à ses sonorités joyeuses aux accents musicaux cosmopolites.

Photo : Cédric Cartier

Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

