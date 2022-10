Concert participatif au profit du Téléthon

2022-12-02 – 2022-12-02 Né il y a plus de 10 ans, à l’occasion de la fête de la musique de Mercey, avec quelques jeunes musiciens, le groupe Garage Band s’est agrandi de musiciens du village pour devenir une formation de 15 personnes de tous âges qui jouent pour le plaisir et en toute simplicité.

Garage Band a déjà de nombreux concerts à son actif avec un répertoire allant de la varié-té française et étrangère en passant par des musiques de films ou latines.

