Concert-Partage autour de la musique baroque Bourg, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Bourg.

Concert-Partage autour de la musique baroque 2021-07-28 – 2021-07-28

Bourg Gironde

CHANTONS ENFIN !!!

Julie Dessaint Viole de Gambe

Bruno le Levreur Contre-ténor

Le Baroque Sacré

– Cum dederit, extrait du Nisi Dominus de VIVALDI

– Instrumental : Love’s Farewell de Tobias HUME

– Eja Mater, extrait du Stabat Mater de VIVALDI

– Extrait du Stabat Mater de SANCES

– Présentation de la voix de contre-ténor

Le Baroque profane

– Music for a while de PURCELL

– Instrumental : Lady Ogle de John PLAYFORD

– Ninna Nanna – anonyme du XVIé entre sacré et profane

– Strike the viole de PURCELL

– Présentation de la viole de gambe

Le Baroque à travers nos spectacles

– Sound the trumpet de PURCELL

– Suite instrumentale N°3 de BACH

– Tuttu maramba – berceuse traditionnelle

– Cours de technique vocale et chant avec le public

bruno gwen

dernière mise à jour : 2021-06-24 par