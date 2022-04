Concert : Parranda La Cruz Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Haute-Savoie

Concert : Parranda La Cruz Faverges-Seythenex, 29 avril 2022, Faverges-Seythenex. Concert : Parranda La Cruz La Soierie Faverges Faverges-Seythenex

2022-04-29 – 2022-04-29 La Soierie Faverges

Faverges-Seythenex Haute-Savoie Faverges-Seythenex EUR 10 14 Parranda La Cruz est un ouragan sans précédent ! Son origine repose dans la chaleur des traditions hybrides de la région bien nommée Barlovento, au nord du Venezuela. Voix et percussions vous entraînent pour une soirée endiablée. +33 4 50 44 53 45 http://www.lasoierie.com/ La Soierie Faverges Faverges-Seythenex

dernière mise à jour : 2021-12-21 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Autres Lieu Faverges-Seythenex Adresse La Soierie Faverges Ville Faverges-Seythenex lieuville La Soierie Faverges Faverges-Seythenex Departement Haute-Savoie

Concert : Parranda La Cruz Faverges-Seythenex 2022-04-29 was last modified: by Concert : Parranda La Cruz Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex 29 avril 2022 Faverges-Seythenex Haute-Savoie

Faverges-Seythenex Haute-Savoie