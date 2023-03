Concert : Paris pour nous Andance Andance Catégories d’Évènement: Andance

Ardèche

Concert : Paris pour nous, 4 mars 2023, Andance. Salle Grasset Andance Ardèche

2023-03-04

Ardèche Andance Concert inédit chansons d’hier et d’aujourd’hui organisé par l’association L’Escale. Tableau des plus beaux morceaux du répertoire accompagné de quelques surprises. communication@andance.fr +33 4 75 34 22 33 Andance

