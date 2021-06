Paris Kiosque du Parc Montsouris Paris CONCERT Paris Brassband fête l’été ! Kiosque du Parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

CONCERT Paris Brassband fête l’été ! Kiosque du Parc Montsouris, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 11h30 à 13h

gratuit

Concert de brass band. Multiple champion de France, le PBB est considéré comme leader du mouvement brass hexagonal. Mêlant musiciens issus d’orchestres français, étudiants et amateurs, le PBB offre un large éventail de prestations pour le plaisir de tous. Le Brass Band est un subtil mélange entre tradition populaire et savante, au sein d’une musique festive ou saisissante, à la fois virtuose et lyrique. Les multiples couleurs portées par la chaleur et la richesse de la sonorité des cuivres donnent au Brass Band une identité et un équilibre sonore original et captivant. Concerts -> Autre concert Kiosque du Parc Montsouris Parc Montsouris Paris 75014

6 : Glacière (1044m) 6 : Corvisart (1063m)

Contact :Le Paris Brass Band http://www.parisbrassband.com/fr/presentation-brass/ https://www.facebook.com/parisbrassband/ Concerts -> Autre concert Musique;Plein air

Date complète :

2021-06-26T11:30:00+02:00_2021-06-26T13:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Kiosque du Parc Montsouris Adresse Parc Montsouris Ville Paris lieuville Kiosque du Parc Montsouris Paris