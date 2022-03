Concert : Paris 1913 – Centre Culturel Bergerac, 9 avril 2022, Bergerac.

Concert : Paris 1913 – Centre Culturel Place Gambetta Centre culturel Michel Manet Bergerac

2022-04-09 17:00:00 – 2022-04-09 19:00:00 Place Gambetta Centre culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne

Les élèves pianistes du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne vous interprèteront les plus grands classiques de la musique dites des « Ballets Russes ». Plusieurs tableaux se succèderont faisant voyager les spectateurs du Prélude à l’après-midi d’un faune à Roméo et Juliette sans oublier Shéhérazade, Petrouchka et le Sacre du Printemps.

Plongez au cœur du début des années 1900 en plein Paris. Cette époque marque le début d’un travail croisé entre musique, danse et décors. Tout était pensé pour évoluer ensemble au fil de la pièce.

Entrée libre, concert assis. Organisé par Le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne.

Place Gambetta Centre culturel Michel Manet Bergerac

