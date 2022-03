Concert : Paris 1913 – Auditorium Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Concert : Paris 1913 – Auditorium Bergerac, 9 avril 2022, Bergerac. Concert : Paris 1913 – Auditorium Boulevard Monbazillac Auditorium François Mitterrand Bergerac

2022-04-09 11:00:00 – 2022-04-09 13:00:00 Boulevard Monbazillac Auditorium François Mitterrand

Bergerac Dordogne Les élèves pianistes du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne vous interprèteront les plus grands classiques de la musique dites des « Ballets Russes ». Plusieurs tableaux se succèderont faisant voyager les spectateurs à travers les danses, l’âme slave, le folklore et l’époque avant gardiste.

Rendez-vous à l’auditorium François Mitterrand de Bergerac, samedi 9 avril à 11h.

Entrée libre, concert assis. Organisé par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne. Les élèves pianistes du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne vous interprèteront les plus grands classiques de la musique dites des « Ballets Russes ». Plusieurs tableaux se succèderont faisant voyager les spectateurs à travers les danses, l’âme slave, le folklore et l’époque avant gardiste.

Rendez-vous à l’auditorium François Mitterrand de Bergerac, samedi 9 avril à 11h.

Entrée libre, concert assis. Organisé par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne. Les élèves pianistes du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne vous interprèteront les plus grands classiques de la musique dites des « Ballets Russes ». Plusieurs tableaux se succèderont faisant voyager les spectateurs à travers les danses, l’âme slave, le folklore et l’époque avant gardiste.

Rendez-vous à l’auditorium François Mitterrand de Bergerac, samedi 9 avril à 11h.

Entrée libre, concert assis. Organisé par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne. Boulevard Monbazillac Auditorium François Mitterrand Bergerac

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Boulevard Monbazillac Auditorium François Mitterrand Ville Bergerac lieuville Boulevard Monbazillac Auditorium François Mitterrand Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Concert : Paris 1913 – Auditorium Bergerac 2022-04-09 was last modified: by Concert : Paris 1913 – Auditorium Bergerac Bergerac 9 avril 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne