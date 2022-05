Concert : Paréo Dolly au Thy’roir Ploërmel, 6 mai 2022, Ploërmel.

Concert : Paréo Dolly au Thy’roir Le Thy’roir – bar hôtel le Thy 8 Boulevard Foch Ploërmel

2022-05-06 – 2022-05-06 Le Thy’roir – bar hôtel le Thy 8 Boulevard Foch

Ploërmel Morbihan

Pour cette soirée French Electro Swing, retrouvez Paréo Dolly. Ce trio interstellaire, surfant sur un large éventail d’astéroïdes musicaux, groove une musique énergique et entrainante, Funk, Rock, Electro, Swing, leurs chansons sont tantôt engageantes, rigolardes, enivrées ou intimistes. Ce groupe s’est formé en 2020. Paréo Dolly c’est la contrebasse lunaire de Balthaze, les 2 guitares électrospatiales de Sergio et Diego, les beats galactiques et des arrangements vocaux fulgurants ! Concert à 21h

lethyhotel@gmail.com +33 2 97 74 05 21

Pour cette soirée French Electro Swing, retrouvez Paréo Dolly. Ce trio interstellaire, surfant sur un large éventail d’astéroïdes musicaux, groove une musique énergique et entrainante, Funk, Rock, Electro, Swing, leurs chansons sont tantôt engageantes, rigolardes, enivrées ou intimistes. Ce groupe s’est formé en 2020. Paréo Dolly c’est la contrebasse lunaire de Balthaze, les 2 guitares électrospatiales de Sergio et Diego, les beats galactiques et des arrangements vocaux fulgurants ! Concert à 21h

Le Thy’roir – bar hôtel le Thy 8 Boulevard Foch Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-04-28 par