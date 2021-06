Pardies Pardies Pardies, Pyrénées-Atlantiques Concert Pardies Pardies Catégories d’évènement: Pardies

Pyrénées-Atlantiques

Concert Pardies, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Pardies. Concert 2021-07-10 – 2021-07-10 Bioplazza 1 route d’Abos

Pardies Pyrénées-Atlantiques Pardies EUR 12.5 Concert Revelation Time ft Akeem Garrison, live reggae

21h : Le Bal Bruzou, initiation bal traditionnel.

Possibilité de restauration sur place sur réservation. Repas réunionnais : achard avec samoussa, cari d’oeuf végétarien et son riz, délice créole à l’ananas et coco. Concert Revelation Time ft Akeem Garrison, live reggae

