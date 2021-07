Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Concert Paraná Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées A l’image du Paraná, fleuve majestueux qui traverse le nordeste argentin des jungles de Misiones aux trottoirs de Buenos Aires, ce spectacle présente des thèmes inspirés autant par les couleurs et les sons de la jungle amazonienne que par les confins plus urbains du Río de la Plata. Tango, milonga, chacarera, zamba ou encore chamamé rythment ce répertoire trépidant. Dépaysement et exotisme assurés au kiosque du jardin des Tilleuls de Lourdes le mardi 24 août 2021 à partir de 20h30 ! Accès libre et gratuit. A l’occasion de leur tournée des kiosques à musique d’Occitanie, l’Orchestre de poche passe par Lourdes le mardi 24 août 2021 à 20h30 pour son concert « Paraná », un voyage musical inspiré par l’Argentine… lorchestredepoche@gmail.com https://www.lorchestredepoche.fr/ A l’image du Paraná, fleuve majestueux qui traverse le nordeste argentin des jungles de Misiones aux trottoirs de Buenos Aires, ce spectacle présente des thèmes inspirés autant par les couleurs et les sons de la jungle amazonienne que par les confins plus urbains du Río de la Plata. Tango, milonga, chacarera, zamba ou encore chamamé rythment ce répertoire trépidant. Dépaysement et exotisme assurés au kiosque du jardin des Tilleuls de Lourdes le mardi 24 août 2021 à partir de 20h30 ! Accès libre et gratuit. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse au kiosque du jardin des Tilleuls LOURDES Ville Lourdes lieuville 43.09263#-0.04557