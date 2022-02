Concert par “Vibracello” Éguzon-Chantôme, 26 mars 2022, Éguzon-Chantôme.

Concert par “Vibracello” Éguzon-Chantôme

2022-03-26 – 2022-03-26

Éguzon-Chantôme Indre

Complices et malicieuses, Hélène Gendek (vibraphone) et Noémie Bousquet (violoncelle) mêlent leur voix à leur instrument avec un grand sens des contrastes et des couleurs : un talent qu’elles mettent en œuvre dans leur exploration toute personnelle et poétique de la chanson française.

Concert par Vibracello “Hommage à Barbara”

eguzon-chantome@wanadoo.fr +33 2 54 47 03 04

©PIXABAY

Éguzon-Chantôme

