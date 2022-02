Concert par Pauline Croze Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Concert par Pauline Croze Lignières, 26 mars 2022, Lignières. Concert par Pauline Croze Lignières

2022-03-26 21:00:00 – 2022-03-26 22:30:00

Lignières Cher Lignières Une belle re-découverte avec Pauline Croze et son nouvel album aux couleurs du temps, à la pop élégante sur un timbre de voix si singulier. Entre groove et chanson, « Après les heures grises », son nouvel album, la castelroussine Pauline Croze s’affirme plus libre que jamais avec l’envie de s’amuser autant avec les styles qu’avec les double-sens. reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/ Une belle re-découverte avec Pauline Croze et son nouvel album aux couleurs du temps, à la pop élégante sur un timbre de voix si singulier. Julie Trannoy

Lignières

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières Departement Cher

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Concert par Pauline Croze Lignières 2022-03-26 was last modified: by Concert par Pauline Croze Lignières Lignières 26 mars 2022 cher Lignières

Lignières Cher