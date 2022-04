Concert « Par Monts et par vaux » – musiques sacrée et traditionnelle arméniennes par Akn, ensemble arménien La Lucerne-d’Outremer, 3 août 2022, La Lucerne-d'Outremer.

Concert « Par Monts et par vaux » – musiques sacrée et traditionnelle arméniennes par Akn, ensemble arménien La Lucerne-d’Outremer

2022-08-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-03 22:30:00 22:30:00

La Lucerne-d’Outremer Manche

Par Monts et Vaux.

Par l’ensemble « Akn » (Virginia et Shushan Kerovpyan, chant – Aram Keropyan chant et kanoun – Vahan Keropyan, chant et percussions).

Aram et Virginia Kerovpyan, accompagnés de deux de leurs enfants, Shushan et Vahan, présentent des chants traditionnels arméniens dans leur forme originelle et modale. Leur interprétation s’inscrit dans une tradition de régénération perpétuelle du répertoire où, par le moyen de l’improvisation et de l’ornementation intrinsèque à la langue arménienne, chaque exécution constitue une première.

Le répertoire sera composé de chants liturgiques de l’office de l’aube de saint Nersès le Grâcieux, de chants du troubadour Sayat Nova et de chants de traditions populaires anonymes.

gerard.dieudonne@gmail.com +33 6 89 85 79 29 https://www.lesamisdelabbayedelalucerne.com/

La Lucerne-d’Outremer

