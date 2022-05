Concert par l’orchestre de chambre de Nouvelle Aquitaine Ardin, 21 mai 2022, Ardin.

Concert par l’orchestre de chambre de Nouvelle Aquitaine Ardin

2022-05-21 – 2022-05-21

Ardin Deux-Sèvres Ardin

L’histoire veut que Mendelssohn, tombé sous le charme de la beauté des paysages outre-manche, trouve l’inspiration de sa troisième symphonie devant la chapelle mortuaire de la reine Mary Stuart. Treize ans plus tard, lors de sa création(1942), il dédie cette Symphonie écossaise à la reine Victoria, dont il devient favori. Son œuvre reste assurément liée aux deux reines, que trois siècles séparent pourtant ! La pièce d’Ibert, Divertissement (1928), nous emmène du côté du théâtre : musique de scène, elle est destinée à accompagner un vaudeville et nous entraine dans une véritable épopée musical. Quant à Laurent Petitgirard, il relève le défi de s’inscrire dans la continuité de Mozart avec sa dernière pièce, Dilème (2019) régulièrement décrite comme la “petite sœur” contemporaine du concerto pour flûte et harpe de Mozart(1778)

Le concert aura lieu à Ardin dans l’église Notre -Dame

+33 5 46 30 49 50

