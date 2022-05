Concert par l’Harmonie de Lignières Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher Lignières Les recettes seront reversées pour une association pour l’Ukraine. Ouverture des portes à 20h. L’Harmonie de Lignières, composée d’une vingtaine de musiciens organise son concert du printemps à la salle de spectacle des Bains Douches. Accueil Les recettes seront reversées pour une association pour l’Ukraine. Ouverture des portes à 20h. Harmonie de Lignières

