Villeneuve-sur-Yonne Yonne EUR Les Petits Chanteurs de l’Etoile sont une formation fondée en 1948 au sein de l’école Thénard.

Aujourd’hui ce sont des enfants des écoles Jeanne d’Arc et Ste Paule qui forment la majorité du groupe. Des adultes chantent également, ce sont souvent d’anciens petits chanteurs devenus grands…

