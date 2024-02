Concert par l’ensemble Vocalys Bourbonne-les-Bains, dimanche 14 avril 2024.

Tout public

Concert par l’ensemble Vocalys sous le direction de Marie Claude Zanivan, accompagné au piano par Catherine Aubriot. 1ère partie Frantz Schubert , Lieder et Messe brève opus D872 et Ludwig van Beethoven, 2 extraits d’œuvres connues Sonate au clair de Lune et la symphonie N°9. 2ème partie des grands chœurs d’opéras célèbres. 12 12 EUR.

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est

