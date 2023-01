Concert par l’ensemble vocal Vocalys Raedersdorf Raedersdorf Raedersdorf Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Raedersdorf

Concert par l’ensemble vocal Vocalys Raedersdorf, 22 janvier 2023, Raedersdorf Raedersdorf. Concert par l’ensemble vocal Vocalys 55 rue de Lutter Raedersdorf Haut-Rhin

2023-01-22 16:00:00 – 2023-01-22 Raedersdorf

Haut-Rhin Raedersdorf des oeuvres a capella de Gjeilo, Rheinberger, Poulenc, Rossini, Duruflé, Liszt,… sous la direction de Cyril Pallaud. Oeuvres a capella par l’ensemble vocal de Saint-Louis, sous la direction de Cyril Pallaud +33 6 48 21 15 03 Raedersdorf

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Raedersdorf Autres Lieu Raedersdorf Adresse 55 rue de Lutter Raedersdorf Haut-Rhin Ville Raedersdorf Raedersdorf lieuville Raedersdorf Departement Haut-Rhin

Raedersdorf Raedersdorf Raedersdorf Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raedersdorf-raedersdorf/

Concert par l’ensemble vocal Vocalys Raedersdorf 2023-01-22 was last modified: by Concert par l’ensemble vocal Vocalys Raedersdorf Raedersdorf 22 janvier 2023 55 rue de Lutter Raedersdorf Haut-Rhin Haut-Rhin Raedersdorf Raedersdorf, Haut-Rhin

Raedersdorf Raedersdorf Haut-Rhin