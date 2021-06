Moult-Chicheboville Chapelle de Beneauville Calvados, Moult-Chicheboville Concert par l’ensemble vocal « Le Concertino » Chapelle de Beneauville Moult-Chicheboville Catégories d’évènement: Calvados





Chapelle de Beneauville, le vendredi 17 septembre à 20:00 3 solistes et piano. Le Concertino proposera plusieurs arias de Mozart : Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte, La Flûte Enchantée, La clémence de Titus, etc… Chapelle de Beneauville Route d’Argences, Chicheboville, 14370 Moult-Chicheboville Moult-Chicheboville Chicheboville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Moult-Chicheboville Étiquettes évènement : Autres Lieu Chapelle de Beneauville Adresse Route d'Argences, Chicheboville, 14370 Moult-Chicheboville Ville Moult-Chicheboville lieuville Chapelle de Beneauville Moult-Chicheboville