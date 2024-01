Concert par l’ensemble vocal Largentière Eglise Saint-Jacques-du-Haut-Pas Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 16h00 à 17h15

.Tout public. payant



Billets en vente sur place et en prévente à l’adresse : https://www.ensemble-largentiere.fr/

Concert par l’ensemble vocal Largentière

L’ensemble vocal Largentière, accompagné d’un ensemble instrumental, donnera

un programme de musique sacrée baroque qui s’articulera autour de deux œuvres emblématiques : la cantate Christ lag in Todesbanden de Jean-Sébastien Bach et le Credo de la Missa Sancti Christophori d’Antonio Lotti. Deux pièces de Francesco Durante (Magnificat et Litanies de la Vierge) viendront compléter ce programme intense et flamboyant.

Eglise Saint-Jacques-du-Haut-Pas 252, rue Saint Jacques 75005 Paris

Contact : ensemblelargentiere@gmail.com https://www.facebook.com/ensemblelargentiere/ https://www.facebook.com/ensemblelargentiere/ https://www.ensemble-largentiere.fr/

