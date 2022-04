Concert par l’ensemble Octuor Auentos Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Neuwiller-lès-Saverne

Concert par l’ensemble Octuor Auentos Neuwiller-lès-Saverne, 24 avril 2022, Neuwiller-lès-Saverne. Concert par l’ensemble Octuor Auentos Neuwiller-lès-Saverne

2022-04-24 – 2022-04-24

Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin Neuwiller-lès-Saverne Musiques au Pays de Hanau a le le plaisir de vous inviter à son prochain concert qui nous permettra d’écouter un programme musical très séduisant proposé par l’Octuor Auentos, au programme (durée 1h15) : W.A Mozart : Sérénade KV375; S. Prokofiev : Roméo & Juliette (8 Extraits) et Gordon Jacob : Divertimento. L’ensemble Octuor AUENTOS est composé de :

• Hautbois : Joëlle STUSSI – Loetitia N’GUYEN

• Clarinettes : Ariane STOLL – Romuald JALLET

• Bassons : Aline AUDIN – Charly ROQUET

• Cors : André MONTEIRO – Jean WIEGER Musiques au pays de Hanau a le plaisir de vous inviter à son concert qui vous permettra d’écouter un programme très séduisant proposé par l’Octuor Auentos, +33 3 88 61 03 69 Musiques au Pays de Hanau a le le plaisir de vous inviter à son prochain concert qui nous permettra d’écouter un programme musical très séduisant proposé par l’Octuor Auentos, au programme (durée 1h15) : W.A Mozart : Sérénade KV375; S. Prokofiev : Roméo & Juliette (8 Extraits) et Gordon Jacob : Divertimento. L’ensemble Octuor AUENTOS est composé de :

• Hautbois : Joëlle STUSSI – Loetitia N’GUYEN

• Clarinettes : Ariane STOLL – Romuald JALLET

• Bassons : Aline AUDIN – Charly ROQUET

• Cors : André MONTEIRO – Jean WIEGER Neuwiller-lès-Saverne

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Neuwiller-lès-Saverne Autres Lieu Neuwiller-lès-Saverne Adresse Ville Neuwiller-lès-Saverne lieuville Neuwiller-lès-Saverne Departement Bas-Rhin

Concert par l’ensemble Octuor Auentos Neuwiller-lès-Saverne 2022-04-24 was last modified: by Concert par l’ensemble Octuor Auentos Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne 24 avril 2022 Bas-Rhin Neuwiller-lès-Saverne

Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin