Concert par le trio Topaze Musée Zadkine Paris, samedi 18 mai 2024.

Concert par le trio Topaze Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Musée Zadkine Entrée libre et gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:50:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:50:00+02:00

Concert par le trio Topaze

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Trio Topaze (flûte, alto et harpe) offrira au public un programme musical en résonance avec la vie d’Ossip Zadkine. Les musiciennes Lucie Humbert, Alexandra Morand et Claire Rousset interpréteront des morceaux du Groupe des Six. Zadkine qui a côtoyé ces compositeurs, estimait leur musique et l’évoquait en ces termes : « Leurs compositions musicales s’adaptaient parfaitement à ma sculpture : atmosphère équivalente, parallélisme de nos intentions et de nos recherches du nouveau dans l’esprit des formes et des sons ».

Afin de permettre au public d’associer les univers musicaux de ces compositeurs aux œuvres de Zadkine présentes dans le musée, les trois musiciennes du Trio Topaze ont choisi d’adapter à leur formation de courtes pièces de Francis Poulenc, Arthur Honegger, Germaine Tailleferre et Georges Auric. Elles joueront également le Trio pour flûte, alto et harpe de Leo Smit, compositeur hollandais installé à Paris dans les années 1920, très fortement influencé par Darius Milhaud. D’origine juive, comme Zadkine, Leo Smit sera déporté au camp d’extermination de Sobibór, où il sera assassiné en 1943. Zadkine quant à lui se réfugiera aux Etats-Unis durant la Seconde Guerre Mondiale.

Concert à 19h30, 20h30 et 21h30

Durée : 20 minutes environ

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Ouverture en nocturne du musée Zadkine de 19h à 23h

PROGRAMME

 Francis Poulenc : Andante du Trio pour hautbois, basson et piano* (1926)

 Arthur Honegger : Petite Suite pour deux instruments et piano* (1934)

 Leo Smit : Trio pour flûte, alto et harpe (1926)

 Germaine Tailleferre : Forlane pour flûte et piano* (1972)

 Georges Auric : Valse du film « Moulin Rouge »* (1952)

*transcription pour flûte, alto et harpe par le Trio Topaze

Musée Zadkine 100 bis rue d'Assas 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 55 42 77 20 http://www.zadkine.paris.fr A deux pas du jardin du Luxembourg et de Montparnasse, le musée Zadkine, lieu de mémoire et de charme dédié à l'œuvre du sculpteur d'origine russe Ossip Zadkine (1890-1967) – figure majeure de lÉcole de Paris, maître de la taille directe – est aujourd'hui à re-découvrir. Lieu de vie et de création de l'artiste de 1928 à 1967, niché dans la verdure de son jardin, le musée s'est transformé à l'occasion de ses trente ans et d'une rénovation conçue au plus près de l'esprit d'atelier dont il est l'un des derniers témoignages. La nouvelle présentation de ses collections, repensée autour de la question de la matière, fait dialoguer sous la lumière des verrières, plâtres, terres, bois et pierres.

© Eric Bourgogne Trio Topaze