Loire-Atlantique

11 Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, le jeudi 19 août à 21:00

Une soirée rythmée par un répertoire de chansons françaises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T21:00:00 2021-08-19T07:00:00

