Concert par le Trio Nebelmeer



2022-11-30 20:00:00 – 2022-11-30 22:00:00

EUR Concert de musique de chambre proposé par l’AJAM ( Les Amis des Jeunes Artistes Musiciens)

Arthur Decaris | violon

Albéric Boullenois | violoncelle

Loann Fourmental | piano

On aime ce trio au nom programmatique ! Et on le suit bien volontiers dans ses explorations du romantisme français. Avec un Saint-Saëns léger, ludique et populaire, en contrepoint virtuose d’un Chausson dense, lyrique et torturé, le voyage promet d’être passionnant !

Créé au printemps 2019, le Trio Nebelmeer est actuellement en Master de musique de chambre au CNSMDP, dans la classe de Claire Désert et Ami Flammer. Il a été invité en 2020 en tant qu’Ensemble en Résidence au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron. Le programme présenté à l’occasion de cette série a fait l’objet d’un enregistrement CD sous le label Mirare.

Programme :

Ernest Chausson, Trio pour piano, violon et violoncelle en sol mineur, op. 3

Camille Saint-Saëns, Trio pour piano, violon et violoncelle en mi mineur, op. 92

+33 3 88 22 19 22

