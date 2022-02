Concert par le groupe Circle of Mud Muntzenheim, 3 juin 2022, Muntzenheim.

Concert par le groupe Circle of Mud Muntzenheim

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03 22:00:00

Muntzenheim Haut-Rhin Muntzenheim

EUR Musiciens : Gino Monachello, Flo Bauer, Matthieu Zirn, Franck Bedez

Voix : Flo Bauer

Pas facile de jouer le Blues au 21è siècle…

Est-il possible de rendre ce genre musical attractif pour la nouvelle

génération sans pour autant oublier ses origines ?

C’est le pari de Circle of Mud.

“Du Blues ? Oui. Mais pas que…”

En effet, rien ne sert de tenter de reproduire l’essence même de cette musique, mieux vaut se l’approprier tout en restant en lien avec son époque. C’est ainsi que nait ce groupe sous l’impulsion du guitariste Gino

Monachello, rejoint rapidement par le jeune Flo Bauer au chant et à la guitare, puis par une section rythmique de choc, à savoir Matthieu Zirn à la batterie et Franck Bedez à la basse. Le tout dirigé d’une main de maître

par David Husser, prodige de la réalisation qui propulse ce projet dans des sphères inespérées…

+33 3 89 78 63 80

