Concert par « Le Concert Royal » : deux trompettes naturelles, timbales et orgue Un concert particulièrement festif avec un effectif brillant : Guy Ferber (1ère trompette), Xavier Gendreau (2è trompette), Thomas Holzinger (timbales) et Francis Jacob (orgue). Dimanche 5 mai, 16h30 Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie).

Au programme : œuvres de compositeurs du 18è siècle, J. S. Bach, J. K. F. Fischer, G. F. Haendel, P. D. Philidor, J. Stanley, J. Haydn.

La trompette naturelle (avant l’invention des pistons au 19è siècle) se caractérise par sa sonorité riche, propre à des pièces sonores et festives, même si le son est moins puissant que la trompette moderne. On ne peut pas jouer sur une trompette naturelle toutes les notes comme sur un clavier, et certaines, liées aux harmoniques naturelles, ont des caractéristiques de hauteur et de timbre qui rompent avec une homogénéité supposée. Ces caractéristiques font aussi la richesse de cet instrument qui peut être redoutable à jouer, mais qui dans des mains de maître, comme celles des deux musiciens qu’on attendra dans ce programme, aboutissent à des sonorités magiques. La combinaison des deux trompettes est d’un éclat particulier, mais selon les pièces, peut être aussi particulièrement émouvante. Guy Ferber, chef de l’ensemble, fait partie de l’élite des spécialistes de cet instrument à la fois magnifique et périlleux. Il se produit comme soliste dans les plus grands ensembles baroques d’aujourd’hui dirigés par Savall, Suzuki, Haïm, Minkowski, Bernius, Pierlot ou MacLeod.

L’orgue de Saessolsheim de style baroque allemand, construit par Bernard Aubertin en 1995, est idéal pour l’interprétation de la musique baroque, et sera le cadre idéal pour la sonorité d’ensemble de cet effectif. Accès : Saessolsheim se trouve à 25 km au Nord-Ouest de Strasbourg (à 2 km de Landersheim, Adidas) Il existe un bus Strasbourg – Saessolsheim et des possibilités de co-voiturage. Co-voiturage : si vous souhaitez participer à un co-voiturage, comme passager ou conducteur, contactez l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim, qui essaiera de l’organiser. Co-voiturer c’est : faire des économies, une bonne démarche par rapport à l’environnement, simplifier le parking, peut-être faire des rencontres sympathiques…

Renseignements, réservation : ASAMOS, par téléphone : 03 88 70 52 75 – 06 88 12 54 79 ; e-mail : asamos@orange.frhttp://asamos.org https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/

