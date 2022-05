Concert par le Choeur d’Hommes “VAYA CON DIOS”

Concert par le Choeur d’Hommes “VAYA CON DIOS”, 22 mai 2022, . Concert par le Choeur d’Hommes “VAYA CON DIOS”

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22 18:30:00 EUR 10 Dimanche 22 Mai 2022 à 17H00. Concert en l’Eglise d’Eugénie les Bains Par le Choeur d’Hommes “VAYA CON DIOS” Programme de Chants traditionnels Basques, Espagnols. Gospels … Entrée 10 euros, gratuite pour les moins de 14 ans. La billetterie se tiendra à l’entrée de l’Eglise à partir de 16H00. Dimanche 22 Mai 2022 à 17H00. Concert en l’Eglise d’Eugénie les Bains Par le Choeur d’Hommes “VAYA CON DIOS” Programme de Chants traditionnels Basques, Espagnols. Gospels … Entrée 10 euros, gratuite pour les moins de 14 ans. La billetterie se tiendra à l’entrée de l’Eglise à partir de 16H00. +33 5 58 71 64 70 Dimanche 22 Mai 2022 à 17H00. Concert en l’Eglise d’Eugénie les Bains Par le Choeur d’Hommes “VAYA CON DIOS” Programme de Chants traditionnels Basques, Espagnols. Gospels … Entrée 10 euros, gratuite pour les moins de 14 ans. La billetterie se tiendra à l’entrée de l’Eglise à partir de 16H00. vaya con dios dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville